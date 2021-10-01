Дискуссии о том, как следует наказать военных преступников и деятелей нацистского режима, шли уже во время войны. Советский Союз с самого начала предлагал союзникам организовать полноценный судебный процесс. Впервые об этом было сказано в заявлении советского правительства еще 14 октября 1941 года. Дискуссии особенно усилились в 1943 году после Сталинграда, когда стало очевидно, что нацистская Германия потерпит поражение. В это время между странами антигитлеровской коалиции уже существовали разногласия по другим вопросам — в частности, по поводу открытия второго фронта в Европе. И в вопросе о возмездии за преступления Третьего рейха обнаружились разные точки зрения.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль призывал союзников не церемониться с военными преступниками. Американский президент Франклин Рузвельт и по этому вопросу, и по ряду других больше склонялся к точке зрения Советского Союза. В конце концов возобладал наш подход — нужен судебный процесс с соблюдением всех юридических норм. Идея была в том, чтобы наказание деятелей Третьего рейха отличалось от их практики внесудебных массовых казней. Окончательно об этом договорились в феврале 1945 года.

Было принято решение провести процесс непременно на территории Германии. Выбор места был очевиден. Нюрнберг — город в Южной Германии, в Баварии, где зарождался национал-социализм, где Гитлер начинал свой путь к власти. Со второй половины 1930-х Нюрнберг стал неофициальной столицей НСДАП — здесь проводились партийные съезды и знаменитые факельные шествия на стадионе. На одном из съездов были приняты так называемые Нюрнбергские расовые законы, которые легли в основу истребления целых народов. Это было символическое место.

Обвинение очень хорошо подготовилось. Следственные органы разных стран предоставили документы, которые должны были доказать преступления нацизма. В СССР над этим работала Чрезвычайная государственная комиссия, собиравшая сведения о преступлениях на оккупированных территориях.

Процесс произвел огромное впечатление на весь мир — на нем работали сотни журналистов из многих стран. Во время войны преступления нацистов освещались довольно широко: в мире были известны отдельные факты, и люди уже знали, что такое гестапо, СС. Но в ходе многомесячного Нюрнбергского процесса разрозненные данные впервые были собраны воедино и сведены в общий поток, который выявил весь масштаб преступлений. Мир ужаснулся.

Очень важно, что на процессе речь шла не только непосредственно о нацистских военных преступниках, но и об их пособниках. Нюрнбергский процесс ясно и четко осудил тех, кто сотрудничал с Гитлером. Они также подлежали наказанию. Во всех странах одновременно начались поиски коллаборантов и обнародование данных о лицах и организациях, которые действовали заодно с нацистами. Во многих государствах начались суды как над рядовыми пособниками, так и над государственными лидерами — в частности, над главой коллаборационистского правительства Франции Филиппом Петеном. И у людей родилось общее ощущение, что справедливость восторжествует, что предательство не останется безнаказанным. Это важный политико-юридический результат Нюрнбергского процесса.

Процесс оказал большое влияние на немцев. Поначалу они относились к трибуналу скептически, считая, что это не справедливый суд, а месть победителей. Германия в 1945 году была растеряна, население деморализовано. Но процесс открыл такую чудовищную картину преступлений, которая и немцев не могла оставить равнодушными. Конечно, были в Германии люди, которые испытывали ностальгию по Третьему рейху, не все они понесли наказание. К моменту вынесения приговора Нюрнбергского трибунала и в дальнейшем большинство немцев стали воспринимать суд в Нюрнберге как акт справедливости. Сегодня мы можем отметить, что Германия рассчиталась за свое прошлое. Оправдание нацизма — немыслимая вещь для любого правительства послевоенной Германии.

На мой взгляд, самое главное в Нюрнбергском процессе — не только и не столько наказание, которые понесли виновные. Конечно, суд в первую очередь оценивает вину конкретного человека, совершившего конкретное деяние. Но специфика Нюрнберга состояла в том, что, во-первых, были названы преступными организации — и осуждена вся система преступной власти. А во-вторых, впервые были наказаны лица и организации, обвиненные в совершении преступлений против человечности. Такое понятие уже существовало, но именно Нюрнбергский трибунал ввел его в правовую практику.

К сожалению, наши молодые современники почти не знакомы с этим событием. Мы проанализировали учебники истории в разных странах Европы, и я вынужден констатировать, что Нюрнбергский процесс изучается очень мало. Большинство молодых людей даже не знают, что был такой международный суд и что деяния нацистской Германии были осуждены как преступление. Нацизм не умер, неонацистские настроения распространяются во многих государствах, и историю Нюрнбергского процесса нужно использовать не только для просвещения, но и как средство воспитания.

Автор — академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН

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