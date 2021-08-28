Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту рейса Москва–Геленджик

Неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту самолета Москва–Геленджик, сообщение поступило в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает источник ТАСС 28 августа.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказал собеседник агентства.

По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск. В настоящее время его проверяют, рейс задержан.

Ранее, в августе 2020 года, 50-летний мужчина сам обратился к полицейским и заявил, что в аэропорту Внуково произойдет взрыв. Правоохранители не нашли подтверждения этой информации, мужчину задержали.

Было возбуждено дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), а мужчину заключили под стражу.