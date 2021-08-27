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Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах и армяно-азербайджанскую границу

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры государств обсудили Нагорный Карабах и текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Дополнительно отмечается, что стороны подтвердили продолжение взаимодействия.

Ранее, 18 августа, Никол Пашинян заявил о том, что союз Армении и России, а также членство республики в Организации договора о коллективной безопасности выступают в качестве важнейших гарантий безопасности Еревана.

22 июля Пашинян в ходе беседы с Владимиром Путиным отметил ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Карабахе. В ходе переговоров стороны тогда обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

13 июня Пашинян заявил, что углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности — один из приоритетов для Армении. Он также подчеркнул приверженность страны развитию и углублению стратегического партнерства с РФ, которая является для Армении «партнером номер один в сфере безопасности».

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

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