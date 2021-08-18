Пашинян назвал союз с Россией гарантией безопасности Армении

Стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются важнейшими гарантиями безопасности Армении. Об этом в среду, 18 августа, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу», — заявил Пашинян на заседании правительства во время представления программы нового кабмина.

Согласно документу, Армения планирует активно работать в рамках ОДКБ над усовершенствованием механизмов коллективной безопасности.

Накануне в Москве прошло заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам Нагорного Карабаха. Отмечается, что стороны обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

22 июля Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Карабахе. В ходе переговоров стороны тогда обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

13 июня Пашинян заявил, что углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности — один из приоритетов для Армении. Он также подчеркнул приверженность страны развитию и углублению стратегического партнерства с РФ, которая является для Армении «партнером номер один в сфере безопасности».

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.