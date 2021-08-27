Посол Германии оценил техническую готовность «Северного потока — 2»

Техническая готовность газопровода «Северный поток — 2» будет обеспечена достаточно скоро. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами в пятницу, 27 августа, посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

«Насколько я знаю из того, что говорят, осталось проложить буквально несколько километров, это вопрос буквально нескольких километров. Что касается технической готовности, то она будет обеспечена достаточно скоро», — отметил посол на встрече в Энгельсе Саратовской области.

По его словам, после этого начнется процесс сертификации. И уже тогда, когда закончится и этот этап, можно будет запускать газ, добавил Геза Андреас фон Гайр.

Вместе с тем он подчеркнул, что «это вопрос, который нужно задавать компаниям, которые будут эксплуатировать «Северный поток — 2», потому что это негосударственный проект, это проект бизнеса».

Ранее в этот день в пресс-службе «Газпрома» рассказали, что «Северный поток – 2» находится на финальной стадии реализации. Реализацию проекта в ходе встречи оценили глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

25 августа оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза, пытаясь оспорить решение немецкого Федерального сетевого агентства. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Агентство руководствовалось тем, что газопровод не был готов к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

Также 25 августа в пресс-службе Высшего земельного суда Дюссельдорфа отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде ФРГ. В суде добавили, что СП-2 технически не был построен, поэтому газопровод не может быть выведен из-под директивы Евросоюза.

При этом спустя два дня газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников заявила, что «Газпром» может продать трубопровод другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы Евросоюза.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

20 августа президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, осталось 15 км по морю.