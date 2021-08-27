В «Газпроме» рассказали о финальной стадии реализации «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Реализацию проекта в ходе встречи оценили глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

«Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м. Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится в финальной стадии реализации»,— приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Встреча Миллера и Зеле прошла в Санкт-Петербурге. На ней помимо прочего затрагивалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.

25 августа стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор СП-2, проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Ранее, 20 августа, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, осталось 15 км по морю.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.