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В ФРГ отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить решение суда

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток , может оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы Евросоюза (ЕС) в Верховном суде ФРГ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

«У акционерного общества «Северный поток — 2» есть возможность опротестовать решение сената в Верховном суде», — отмечается в заявлении.

«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»
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В суде также добавили, что «СП-2» технически не был построен, поэтому газопровод не может быть выведен из под директивы ЕС.

Ранее в этот день стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа отметил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях после того, как немецкий суд отклонил жалобу компании. Он также подчеркнул, что «СП-2» является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

До этого, 13 августа, депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в Европарламенте продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

В свою очередь президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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