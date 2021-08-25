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Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
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В Кремле оценили решение суда ФРГ в отношении Nord Stream

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток – 2», сама примет решение о дальнейших действиях после того, как немецкий суд отклонил жалобу компании об освобождении от требований Газовой директивы Евросоюза. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Это корпоративный вопрос. Это сама компания должна принимать решения о дальнейших действиях», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «СП-2» является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

Ранее в этот день стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.

Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что примут к сведению решение суда и оценят его.

13 августа депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в Европарламенте продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

В свою очередь президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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