Nord Stream 2 AG оценит решение суда не освобождать «СП-2» от газовой директивы ЕС

Nord Stream 2 AG ознакомилась с решением суда Германии не освобождать «Северный поток – 2» от положений Газовой директивы ЕС. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе оператора проекта.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее в этот же день стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза.

Ранее, 17 августа, корреспондент Handelsblatt Ева Фишер сообщила, что наиболее труднопреодолимым препятствием для реализации «Северного потока – 2» может быть газовая директива Евросоюза. В частности, проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается «Газпрома».

Фишер также заявила о настороженном отношении к проекту в Европарламенте и партии «Зеленые», выступающей против газопровода. Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этой политсилы войдут в коалиционное правительство, с трубопроводом будет разбираться кабинет министров ФРГ, который уже не будет так отстаивать проект, как это делает канцлер Ангела Меркель. Корреспондент указала, что кандидат на пост канцлера от этой партии Анналена Бербок относится к проекту резко отрицательно.

13 августа депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в Европарламенте продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

В свою очередь президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.