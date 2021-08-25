Прямой эфир
Спорт
Пловчиха Шабалина принесла сборной ПКР первое золото Паралимпиады
Мир
Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране
Мир
Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
Экономика
Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Политика
Россия пригласила международных наблюдателей следить за выборами в Госдуму
Политика
Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

Nord Stream 2 AG оценит решение суда не освобождать «СП-2» от газовой директивы ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Nord Stream 2 AG ознакомилась с решением суда Германии не освобождать «Северный поток – 2» от положений Газовой директивы ЕС. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе оператора проекта.

Газ и тормоз: «Северный поток – 2» сталкивается с новым сопротивлением в ЕС
Почему в Европе не все ждут запуск проекта

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее в этот же день стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза.

Ранее, 17 августа, корреспондент Handelsblatt Ева Фишер сообщила, что наиболее труднопреодолимым препятствием для реализации «Северного потока – 2» может быть газовая директива Евросоюза. В частности, проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается «Газпрома».

Фишер также заявила о настороженном отношении к проекту в Европарламенте и партии «Зеленые», выступающей против газопровода. Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этой политсилы войдут в коалиционное правительство, с трубопроводом будет разбираться кабинет министров ФРГ, который уже не будет так отстаивать проект, как это делает канцлер Ангела Меркель. Корреспондент указала, что кандидат на пост канцлера от этой партии Анналена Бербок относится к проекту резко отрицательно.

13 августа депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в Европарламенте продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

В свою очередь президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021