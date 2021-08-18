Самое труднопреодолимое препятствие для реализации проекта «Северный поток – 2» — это газовая директива Евросоюза. Это и еще шесть препятствий для газопровода перечислила корреспондент германского издания Handelsblatt Ева Фишер.

Она отметила, что проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается «Газпрома».

Второе, третье и четвертое препятствия Фишер отнесла к внутриевропейской политике: позиции Польши и стран Прибалтики, которые не хотят усиления России. Она отметила настороженное отношение к проекту в Европарламенте и германской партии «Зеленые», которая выступает против газопровода.

В качестве пятого препятствия журналист указала советника госсекретаря США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который является противником газопровода. По ее словам, назначение Хохштейна означает, что Вашингтон готов продолжать влиять на эту ситуацию.

Шестое и седьмое препятствия относятся к экологической политике. Здесь речь идет об исках экологических организаций ФРГ против строительства СП–2 и о том, что проект противоречит климатической политике Евросоюза — спустя 30 лет альянс планирует отказаться от ископаемого топлива. Однако у газопроводов есть преимущество: трубу можно переделать для транспортировки водорода вместо природного газа. Фишер подчеркнула, что Россия готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода.

Ранее, 13 августа, депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал, что в ЕП продолжаются споры вокруг «Северного потока – 2». Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления германо-российского сотрудничества. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что проблема с поставками в Европу по газопроводу Ямал–Европа из-за аварии доказывает, что ЕС особенно нуждается в запуске СП-2 для обеспечения своей энергобезопасности в будущем. В бундестаге сообщили, что надеются на ввод трубопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

В декабре прошлого года глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст рассказал в интервью «Известиям», что в стране хотят остановить пользование ископаемым топливом, но и для «зеленой» энергетики определенное время будут нужны поставщики — как минимум «зеленого» водорода и CO2-нейтрального топлива из возобновляемых источников энергии. В связи с этим он назвал «крайне перспективным» будущее сотрудничество с Россией в области энергетики.

СП-2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, США и Украина. Киев опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом Вашингтон рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.