В Совфеде оценили плакаты с изображением Калининграда в составе Германии

Плакаты в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, на которых Калининградская область изображена в составе Германии, могли развесить из хулиганских побуждений. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Как правило, немецкие власти весьма пунктуальны с точки зрения соблюдения законов. Я не думаю, что они оставят этот факт без внимания, наверняка проведут расследование, и эти плакаты будут убраны. Я считаю, что это могла сделать какая-то группировка из хулиганских побуждений», — предположил сенатор.

По мнению политика, прокуратура федеральной земли сама даст оценку этой ситуации. Джабаров также добавил, что не нужно «поднимать какую-то истерику» в отношении этого вопроса.

24 августа стало известно, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили предвыборные плакаты 72-летней давности с агитацией за «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС). На них изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

27 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве понимают: ни официальные власти ФРГ, ни партия ХДС не причастны к инциденту с появлением таких плакатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на то, что официальный Берлин не имеет отношения к произошедшему и не оспаривает территориальную целостность РФ. Вместе с тем он отметил, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.