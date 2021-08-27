Захарова оценила плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

В российском МИДе понимают, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) непричастны к инциденту с появлением в Германии предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе ФРГ. Об этом в пятницу, 27 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности Российской Федерации хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) также не ставят ее под вопрос и не имеют отношения к данной акции», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве согласны с мнением представителя отделения ХДС Ханнеса Деттманна о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также указал на то, что официальный Берлин не имеет отношения к произошедшему и не оспаривает территориальную целостность РФ. Вместе с тем он отметил, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

Ранее в этот день в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания появились предвыборные плакаты 72-летней давности, на которых изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе страны. Также на карте присутствуют Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент, заявил, что размещение плакатов является провокацией. Он также призвал провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.