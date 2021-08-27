В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

Предвыборные плакаты 72-летней давности развесили в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. На них изображена карта Германии с довоенными границами. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает газета Nordkurier.

По данным издания, плакаты с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) 1949 года появились по всей территории региона. Отмечается, что на них изображена карта Германии с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

На данный момент личности расклеивших плакаты не установлены.

Как отмечает представитель ХДС Ханнес Деттманн, партия не принимала участие в расклейке этих плакатов. Он заявил, что они должны быть сняты, так как «вводят в заблуждение и не являются плакатами ХДС, одобренными партией».

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

Немецкий политолог Александр Рар 26 августа спрогнозировал, что на предстоящих парламентских выборах в Германии победу одержит христианско-демократический блок, однако это будет нелегко с учетом того, что в настоящее время у трех партий примерно равные шансы.

21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС Лашета, а также выразила «твердое убеждение» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.