Немецкий политолог спрогнозировал итоги парламентских выборов в ФРГ

На предстоящих парламентских выборах в Германии победу одержит христианско-демократический блок, однако это будет нелегко с учетом того, что в настоящее время у трех партий примерно равные шансы. Об этом в четверг, 26 августа, заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

«Всё-таки в Германии достаточно силен такой консервативный элемент. И люди сейчас особенно, во время афганских событий и пандемии, стагнировали. Поэтому мне кажется, что христианско-демократический блок (ХДС/ХСС. — Ред.) — то есть партия [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель — одержит нелегкую, но в конечном итоге всё же победу, и канцлером будет Армин Лашет», — сказал он.

При этом эксперт указал, что в настоящее время такая перспектива под вопросом, поскольку фактически три партии в стране — партия христианских демократов, партия социал-демократов (СДПГ) и партия «Зеленых» — за месяц до выборов «примерно на финише» и почти не уступают друг другу. По сути, каждая из этих трех партий имеет реальный шанс на победу, пояснил он.

По словам Рара, особенно удивляет тот факт, что социал-демократы со своим кандидатом Олафом Шольцем, которые еще месяц назад находились на уровне 13%, сейчас догоняют ХДС, а по некоторым опросам общественного мнения, даже перегоняют.

«Если канцлером будет или Лашет, или Шольц, то отношения с Россией будут меняться к лучшему, потому что, мне кажется, это будут прагматики, они во всяком случае будут слушать голос бизнеса, будут пытаться заново договориться с РФ. Конечно, санкции не отменят, и останутся все эти конфликты, потому что здесь не от ФРГ зависит многое, а от Евросоюза, который в целом настроен очень негативно в отношении РФ. Германия здесь не может в одиночку ничего сделать. Если к власти придут «Зеленые», то страна встанет на еще более жесткие позиции в отношении РФ, на радикально-правозащитнические», — заключил политолог.

Ранее в этот день член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, комментируя «Известиям» предстоящие выборы в Германии, выразил надежду на то, что новый канцлер продемонстрирует свою самостоятельность и пересмотрит предыдущие решения, в том числе в отношении России.

21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС Лашета, а также выразила «твердое убеждение» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

Комментируя данное заявление, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, указал на то, что нынешний канцлер ФРГ пытается «спасти» своего протеже, поскольку исход выборов не определен.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая этот пост с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.