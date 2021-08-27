Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Песков прокомментировал плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на появление в Германии предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе ФРГ, отрицательна.

Ангела и демоны: кто займет пост Меркель
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленых» может сойти с дистанции, считают эксперты

«Мы знаем, видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал он на брифинге.

На вопрос журналиста о том, будут ли в этой связи приниматься какие-либо меры, Песков ответил, что инцидент не имеет никакого отношения к официальной позиции Берлина. Он подчеркнул, что официально власти ФРГ не подвергают сомнению территориальную целостность России.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера указал на то, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

Ранее в этот день в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания появились предвыборные плакаты 72-летней давности, на которых изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе страны. Также на карте присутствуют Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя произошедшее, заявил, что размещение плакатов является провокацией. Он также призвал провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать.

Как заявил представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Ханнес Деттманн, партия не принимала участие в расклейке этих плакатов. Он заявил, что плакаты должны быть сняты, так как «вводят в заблуждение и не являются плакатами ХДС, одобренными партией».

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021