Песков прокомментировал плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на появление в Германии предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе ФРГ, отрицательна.

«Мы знаем, видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал он на брифинге.

На вопрос журналиста о том, будут ли в этой связи приниматься какие-либо меры, Песков ответил, что инцидент не имеет никакого отношения к официальной позиции Берлина. Он подчеркнул, что официально власти ФРГ не подвергают сомнению территориальную целостность России.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера указал на то, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

Ранее в этот день в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания появились предвыборные плакаты 72-летней давности, на которых изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе страны. Также на карте присутствуют Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя произошедшее, заявил, что размещение плакатов является провокацией. Он также призвал провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать.

Как заявил представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Ханнес Деттманн, партия не принимала участие в расклейке этих плакатов. Он заявил, что плакаты должны быть сняты, так как «вводят в заблуждение и не являются плакатами ХДС, одобренными партией».

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.