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В СФ назвали провокацией плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

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Появление в Германии предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе страны, является провокацией. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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Ранее в этот день в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания появились предвыборные плакаты 72-летней давности, на которых изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе страны. Также на карте присутствуют Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

«Это провокация, конечно. С этим фактом должны разбираться прежде всего в Германии. Они должны провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать», — заявил Цеков «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что, если этого не произойдет, необходимо «реагировать, чтобы было проведено тщательное расследование и были приняты меры, чтобы подобное не повторилось».

Как заявил представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Ханнес Деттманн, партия не принимала участие в расклейке этих плакатов. Он заявил, что плакаты должны быть сняты, так как «вводят в заблуждение и не являются плакатами ХДС, одобренными партией».

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС Лашета, а также выразила «твердое убеждение» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

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