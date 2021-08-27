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В Госдуме призвали Берлин отреагировать на плакаты с Калининградом в составе ФРГ

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Берлин должен отреагировать на размещение в стране предвыборных плакатов, где Калининградская область отмечена в составе Германии. Об этом 27 августа заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал Москве подобных территориальных претензий за весь период послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что «хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке».

24 августа стало известно, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили предвыборные плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На них изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

В этот же день руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти региона надеются, что плакаты с изображением города в составе Германии были созданы по ошибке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также указал на то, что официальный Берлин не имеет отношения к произошедшему и не оспаривает территориальную целостность РФ. Вместе с тем он отметил, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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