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В Калининграде оценили плакаты с изображением региона в составе Германии

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Власти Калининградской области надеются, что плакаты с изображением города в составе Германии были созданы по ошибке. Об этом 27 августа журналистам сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

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Таким образом он прокомментировал тот факт, что в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили предвыборные плакаты 72-летней давности. На них изображена карта Германии с довоенными границами.

«Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», — рассказал Лысков.

В пятницу отмечалось, что плакаты с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) 1949 года появились по всей территории региона. На них изображена карта Германии с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российском МИДе понимают: ни официальные власти ФРГ, ни партия ХДС не причастны к инциденту с появлением в Германии предвыборных плакатов.

Кроме того, Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве согласны с мнением представителя отделения ХДС Ханнеса Деттманна о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также указал на то, что официальный Берлин не имеет отношения к произошедшему и не оспаривает территориальную целостность РФ. Вместе с тем он отметил, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент, заявил, что размещение плакатов является провокацией. Он также призвал провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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