Лавров заявил о координации действий с союзниками по ОДКБ и ШОС по Афганистану

Российская сторона будет координировать действия с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества относительно ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«Мы будем координировать наши действия прежде всего с союзниками, стратегическими партнерами в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, будем готовы сотрудничать со всеми другими странами, которые в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане. С упором на обеспечение безопасности, всё остальное будет вторичным в наших приоритетах», — уточнил Лавров, отвечая на вопрос «Известий».

В свою очередь, глава МИД Италии отметил, что полностью разделает «принцип, в связи с которым безопасность и подход, связанный с политикой безопасности является абсолютным приоритетом». В особенности, подчеркнул он, для граничащих стран.

«Мы научились за все эти годы не только в этом регионе, но и в других <...>, что необходимо холистический подход применять в борьбе с терроризмом <...>. Бороться с терроризмом — это и означает помочь населению, чтобы росла экономика, чтобы молодежь не попадала в террористические организации. <...> Чтобы Афганистан не стал угрозой для окружающих стран», — заметил Ди Майо.

Вместе с тем стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Так, Лавров поинтересовался у Ди Майо, чем обусловлена привилегированная позиция для жителей Сан-Марино по сравнению с гражданами РФ, «хотя и те и другие вакцинированы одной и той же вакциной».

Глава МИД России также подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на возобновление туристических потоков, как только будет решен вопрос о взаимном признании вакцин. Он напомнил, что воздушное сообщение между Россией и Италией было восстановлено месяц назад.

При этом, по его словам, подавляющее большинство государств Евросоюза (ЕС) ожидают «отмашки» Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«<...> Но уже хорошо известно, что решение окончательное принимает национальный регулятор, как это сделала Венгрия. <...> У нас с ней есть договоренность о взаимном признании вакцинации теми вакцинами, которые мы пользуемся в России, и теми вакцинами, которые пользуются венгры у себя в стране. Так что здесь решение окончательно принимает национальное правительство», — заявил Лавров.

Ди Майо указал, что жители Сан-Марино должны сделать третью дозу вакцины для того, чтобы получить «зеленый пропуск». Это, как отметил глава МИД Италии, должен быть одобренный в Европе препарат. Италия будет ждать решения ЕМА, добавил Ди Майо.

Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона рассчитывает на постепенное снятие карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса и восстановление максимально облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии.

На данный момент поездка из России в Италию доступна только по уважительным причинам (работа, лечение, учеба) и обладателям постоянного вида на жительство. Кроме того, для всех приезжающих из России в Италию предусмотрен двухнедельный карантин и тестирование на COVID-19.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне. Вместе с тем 10 августа представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусной инфекции после двух доз «Спутника V» выявили у 99% участников исследования, организованного властями Сан-Марино.

Об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.