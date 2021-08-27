Лавров выразил надежду на открытие въезда для граждан РФ в Италию

Россия рассчитывает на постепенное снятие карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса и восстановление максимально облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В июле посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что республика может разрешить въезд российским туристам уже в сентябре. Дипломат выразил сожаление из-за того, что россияне лишены возможности посещать Италию. Терраччано отмечал, что надежду на открытие границ для россиян в республике возлагают на кампанию по вакцинации в стране.

На данный момент поездка из России в Италию доступна только по уважительным причинам (работа, лечение, учеба) и обладателям постоянного вида на жительство. Кроме того, для всех приезжающих из России в Италию предусмотрен двухнедельный карантин и тестирование на COVID-19.

28 июня Россия возобновила со своей стороны авиасообщение с еще восемью странами, среди которых была и Италия.

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