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В США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

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В Соединенных Штатах Америки провели испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает издание Defense News.

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«Управление программы создания стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США успешно провело испытание второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори в штате Юта», — говорится в материале.

В издании отметили, что испытания являются крайне важным этапом на пути к созданию гиперзвуковой ракеты, которая будет развернута одновременно и ВМС, и Сухопутными войсками.

Отмечается, что разработчиком двигателя ракеты является американская корпорация Northrop Grumman.

В мае военнослужащие США раскрыли детали нового американского оружия. Отмечается, что гиперзвуковая ракета дальнего действия, или LRHW, способна развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука, и может поражать цели на расстоянии почти в 2,8 тыс. км.

При этом в начале апреля стало известно, что США потерпели неудачу в ходе испытаний гиперзвуковой ракеты. Отмечалось, что первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.

22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

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