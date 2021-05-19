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Военные США раскрыли данные о новой гиперзвуковой ракете

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Военнослужащие США раскрыли детали нового американского гиперзвукового оружия. Как пишет издание Popular Mechanics, гиперзвуковая ракета дальнего действия или LRHW способно развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука и может поражать цели на расстоянии почти в 2,8 тыс. км.

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Новый ракетный комплекс установлен на грузовом шасси. Отмечается, что каждая батарея LRHW будет состоять из операционного центра, который управляет четырьмя пусковыми установками (TEL). Каждый грузовик TEL будет нести по две ракеты LRHW.

Как ожидается, испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году.

Автор материала, опубликованного 17 мая, выразил уверенность, новый американский гиперзвук представляет угрозу для России и Китая, так как батареи LRHW могут размесить на Тайване и Филиппинах, а также в Южной Корее и Японии.

При этом в начале апреля стало известно, что США потерпели неудачу в ходе испытаний гиперзвуковой ракеты. Отмечалось, что первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.

В сообщении уточняется, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить ракету-носитель ARRW, но бомбардировщику пришлось вернуться на базу в Калифорнии. В свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что неудачи при испытаниях новых видов оружия — обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся.

Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать РФ.

22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

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