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В Крыму установили главного организатора водной блокады полуострова

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Бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором водной блокады Крыма. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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«Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо. Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — рассказал он «РИА Новости».

Как отметил Фикс, Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, когда занимал должность врио главы администрации в 2014 году.

Кроме того, парламентарий добавил, что к участию в водной блокадой Крыма причастен ряд чиновников Украины, в том числе экс-президент Петр Порошенко, отмечает «Газета.ru».

25 августа глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

За день до этого официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье «Экоцид». Поводом стала водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

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