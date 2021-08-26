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Россияне обыграли Испанию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

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Российские футболисты обыграли команду Испании в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходил в четверг, 26 августа, на Фестивальной площади СК «Лужники».

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Россияне обыграли Испанию со счетом 4:2, пишет «Спорт-Экспресс». Голы забили Андрей Котенев (6-я минута), Борис Никоноров (14), Алексей Макаров (15) и Артур Папоротный (35).

В команде Испании отличились Эдуард Суарес (20) и Антонио Майор (22).

В полуфинале российская команда встретится с Швейцарией, которая в четвертьфинале одержала победу над Уругваем — 10:1. Матч пройдет 28 августа.

19 августа россияне со счетом 5:4 обыграли команду США на старте чемпионата мира. Затем 21 августа российские спортсмены в серии пенальти одержали победу над командой Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:4. Уже 23 августа россияне одержали победу над командой Японии со счетом 7:1.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чемпионат мира по пляжному футболу начался 19 августа в российской столице на Фестивальной площади СК «Лужники». Турнир завершится 29 августа. В нем участвуют 16 сборных.

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