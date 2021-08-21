Россияне победили парагвайцев на чемпионате мира по пляжному футболу

Российские спортсмены в серии пенальти одержали победу над командой Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Встреча состоялась в субботу, 21 августа, и завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян, пишет «Спорт-Экспресс».

Основное время закончилось ничьей (3:3), в дополнительное время команды также не смогли выявить победителя (4:4). В итоге встреча завершилась после серии пенальти.

В составе россиян дубль оформил Алексей Макаров, еще по одному голу забили вратарь Станислав Кошарный и Борис Никоноров.

Россияне выступают в группе А вместе с США, Парагваем и Японией. По итогам двух матчей они занимают второе место с тремя очками.

В следующем туре российские спортсмены сыграют со сборной Японии, а парагвайцы встретятся с американцами. Оба матча пройдут 23 августа.

19 августа россияне обыграли команду США на старте чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится 19-29 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». В соревновании участвуют 16 сборных.