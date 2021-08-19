Россияне обыграли команду США на старте ЧМ по пляжному футболу

Команда российских спортсменов обошла сборную США на старте чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась 19 августа и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу россиян.

В составе победителей дубль оформил Борис Никоноров, еще по голу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков. Победный мяч в овертайме в ворота соперников вогнал Алексей Макаров.

По итогу встречи российская команда получила два очка. Россияне выступают в группе А вместе с США, Парагваем и Японией.

В следующем туре российские «пляжники» сыграют со сборной Парагвая, а команда США сразится с японцами. Оба матча запланированы на 21 августа.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Он отметил, что страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитывает, что дебют будет достойным.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится 19-29 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». В соревновании участвуют 16 сборных.