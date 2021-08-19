Путин поприветствовал участников ЧМ по пляжному футболу в Москве

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Видеообращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля в четверг, 19 августа.

«Искренне рад приветствовать в России, в Москве, участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу. Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным. Ведь Россия располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой ФИФА, чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявил президент.

Путин выразил уверенность, что знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира яркие и добрые воспоминания.

«Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым», — отметил российский лидер.

Президент заявил, что Россия подошла ответственно к организации матчей, особое внимание было уделено вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей и минимизации рисков, связанных с пандемией.

Также Путин отметил важность спорта в «непростой для мира период».

«Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и сотрудничества стран и народов огромно, и, как бы ни складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом расти. <...> В наших общих интересах и создание отвечающих вызовам времени, эффективных и справедливых механизмов международного партнёрства», — дополнил президент.

Сборная России по пляжному футболу выступит на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». В столицу приедут 16 национальных сборных.

Турнир проводится каждые два года. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне взяли бронзу. Российские футболисты дважды становились чемпионами мира — в 2011 и 2013 годах.