Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Россияне в понедельник, 23 августа, вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу в Москве, одолев команду Японии.

Матч третьего тура группы A завершился со счетом 7:1, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, команда обеспечила себе участие в четвертьфинале соревнований, где встретится со сборной Испании. Игра состоится 26 августа.

21 августа российские спортсмены в серии пенальти одержали победу над командой Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:4.

19 августа россияне со счетом 5:4 обыграли команду США на старте чемпионата мира.

Российские «пляжники» выступают на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны, а государственный гимн заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал 19 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники». Турнир завершится 29 августа. В нем участвуют 16 сборных.