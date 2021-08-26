В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде скончалась 13-летняя девочка

13-летняя девочка скончалась в поезде, следовавшем по маршруту Анапа–Екатеринбург. Об этом сообщила в четверг, 26 августа, пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительной информации ранним утром 26 августа в поезде сообщением Анапа–Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения. Девочка ехала вместе с родителями», — указано в заявлении.

Отмечается, что признаки криминальной смерти у ребенка обнаружены не были. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа на станции Каменск-Уральский.

В настоящее время следователи совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 7 августа, с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края доставили 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

По данным Минздрава России от 9 августа, состояние детей удовлетворительное. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Директора вагона-ресторана поезда Мурманск–Адлер и его работников задержали по делу об отравлении детей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»).

10 августа Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана после госпитализации детей.