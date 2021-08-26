Матвиенко рассказала о работе над увеличением зарплат учителям

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург 26 августа сообщила, что правительство России работает над вопросом увеличения заработной платы школьных учителей.

«Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе», — сказала Матвиенко.

Вместе с тем спикер Совфеда уточнила размер средней зарплаты учителей в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по образованию, она немного превышает среднюю зарплату по городу и составляет порядка 65 тыс. рублей. Начинающие педагоги получают около 38 тыс. рублей.

Ранее, 25 августа, президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что систему оплаты труда педагогов в РФ надо совершенствовать и власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей. Также на встрече Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Кроме того, российский лидер отметил, что систему образования нужно модернизировать. По его словам, необходимо учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит, работать над тем, чтобы рос престиж учителя в обществе.

В марте первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил повысить базовые оклады преподавателей до двух минимальных размеров оплаты труда. Он подчеркнул, что средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда.