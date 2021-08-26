Прямой эфир
Общество
Матвиенко рассказала о работе над увеличением зарплат учителям
Мир
Не менее 15 человек пострадали при взрыве у аэропорта Кабула
Общество
Колокольцев наградил медалями спасших туристов в Красноярском крае полицейских
Общество
В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде скончалась 13-летняя девочка
Общество
Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах
Мир
Взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате атаки смертника
Туризм
Ростуризм введет классификацию отелей по системе «всё включено» в 2022 году
Происшествия
В Москве сняли запчасти с Mercedes актрисы Бочкаревой
Мир
Талибы опровергли данные о домашнем аресте экс-президента Афганистана

Матвиенко рассказала о работе над увеличением зарплат учителям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург 26 августа сообщила, что правительство России работает над вопросом увеличения заработной платы школьных учителей.

«Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе», — сказала Матвиенко.

По типовому плану: в России пересмотрят правила работы со школьными программами
Учителям разрешат оставлять стандартизированные варианты без изменений

Вместе с тем спикер Совфеда уточнила размер средней зарплаты учителей в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по образованию, она немного превышает среднюю зарплату по городу и составляет порядка 65 тыс. рублей. Начинающие педагоги получают около 38 тыс. рублей.

Ранее, 25 августа, президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что систему оплаты труда педагогов в РФ надо совершенствовать и власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей. Также на встрече Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Кроме того, российский лидер отметил, что систему образования нужно модернизировать. По его словам, необходимо учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит, работать над тем, чтобы рос престиж учителя в обществе.

В марте первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил повысить базовые оклады преподавателей до двух минимальных размеров оплаты труда. Он подчеркнул, что средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021