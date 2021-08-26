На Украине обвинили Меркель в попытке подкупить украинцев

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в четверг, 26 августа, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в попытке подкупить украинцев в ходе визита в Киев.

По его словам, в стране надеялись на то, что Меркель «отстоит» позицию Украины относительно газопровода «Северный поток – 2». Однако она, как указал Пристайко, не стала называть проект политическим.

«К сожалению, в ее риторике и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать», — подчеркнул экс-министр в эфире канала «Прямой».

Пристайко заявил, что Украина не донесла позицию о важности обеспечения собственной безопасности.

«Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз», — заключил дипломат.

Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа. Встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате. В частности, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и будущее газопровода «Северный поток – 2».

Канцлер ФРГ заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

При этом 26 августа генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон подчеркнул, что Украине нужен транзит российского газа еще хотя бы в течение 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. Вместе с тем генеральный директор указал, что Украина будет использовать ГТС для «зеленого перехода». Он посчитал, что по меньшей мере объем транзита газа через страну должен составлять 45–50 млрд куб. м ежегодно.

24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.