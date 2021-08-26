На Украине отметили необходимость в транзите российского газа

Украине нужен транзит российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. Об этом сообщил в четверг, 26 августа, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, у компании нет гарантий, что контракт на транзит через Украину будет возобновлен.

«Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — сказал Макогон.

От также обратил внимание на то, что, по его словам, 50-типроцентное использование «Северного потока — 2» не позволит российской стороне отказаться от транзита газа через территорию Украины.

«Если 50% только будет использовать «Газпром», этого будет недостаточно для того, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100% использование этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита», — добавил Макогон.

Вместе с тем генеральный директор указал, что Украина будет использовать ГТС для «зеленого перехода». Он посчитал, что по меньшей мере объем транзита газа через страну должен составлять 45-50 млрд куб. м ежегодно.

Ранее, 24 августа, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

22 августа глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отметил готовность Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.

28 июля политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о дефиците газа на Украине даже при условии сохранения транзита в объеме 15–20 млрд куб. м. Через пару лет, по мнению Корнейчука, Украина будет вынуждена «чуть ли не на коленях поползти» к России, чтобы договориться о том, чтобы через ее территорию оставили хоть какой-то транзит газа для того, чтобы поддерживать газоснабжение внутри страны. В противном случае Украина попросту останется без газа, резюмировал политолог.

22 июля глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предположил, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.