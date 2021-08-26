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Замминистра обороны РФ заявил о скором окончании ревакцинации военнослужащих

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Ревакцинация военнослужащих идет по плану и скоро будет завершена. Об этом замминистра обороны РФ Тимур Иванов рассказал в четверг, 26 августа, на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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«С первого дня, с того момента, как началась пандемия, Минобороны абсолютно открыто публиковало и публикует до сих пор бюллетень по фактическим состояниям военнослужащих и членов их семей. Какое количество курсантов и военных заболели, что с ними происходит, какое количество вакцинированы и так далее», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам замминистра, на сегодняшний день проведена полная вакцинация всех военнослужащих и членов их семей. Сначала были привиты первоочередные категории — военнослужащие на боевом дежурстве, медики и т.д. По итогам были вакцинированы все, и в Вооруженных силах (ВС) был выработан коллективный иммунитет, и теперь уровень заболевших в процентном соотношении минимален.

«А сейчас в соответствии с нормативами, которые были изданы Министерством здравоохранения, через полгода независимо от наличия антител проводится плановая вакцинация. У нас есть четкие графики, мы довели вакцину до всех округов, родов и видов войск», — отметил Иванов. Он добавил, что ход ревакцинации военнослужащих контролируется ежесуточно, всё идет по плану, и в ближайшее время всё будет завершено.

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.

В России с января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», первая в РФ и мире вакцина от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

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