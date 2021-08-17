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Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 августа, сообщила, что в России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса.

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«В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала она на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

Глава центра Ринат Максютов в июле сообщал, что «ЭпиВакКорону-Н» планируют зарегистрировать в России в августе.

11 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в настоящее время российские ученые работают на опережение и изучают вирусы с пандемическим потенциалом. Помимо этого, она сообщила об эффективности российского препарата «Спутник V» против штаммов коронавируса.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко 12 августа сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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