Последствия разлива топлива под Норильском полностью ликвидировали

В МЧС России сообщили о полной ликвидации последствий ЧС под Норильском, где в мае прошлого года произошел разлив дизельного топлива. Об этом 26 августа заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, последствия ЧС ликвидированы, но ученые должны это подтвердить, заявил он в ходе пресс-конференции.

Чуприян добавил, что дважды летал к месту происшествия, где сотрудники МЧС проводили сбор зараженного грунта и устанавливали боновые заграждения на водоемах.

«Два раза мне приходилось пить эту воду из озера, как видите, я перед вами», — отметил он.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью того же года подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за вред, нанесенный окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.