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Последствия разлива топлива под Норильском полностью ликвидировали

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В МЧС России сообщили о полной ликвидации последствий ЧС под Норильском, где в мае прошлого года произошел разлив дизельного топлива. Об этом 26 августа заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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По его словам, последствия ЧС ликвидированы, но ученые должны это подтвердить, заявил он в ходе пресс-конференции.

Чуприян добавил, что дважды летал к месту происшествия, где сотрудники МЧС проводили сбор зараженного грунта и устанавливали боновые заграждения на водоемах.

«Два раза мне приходилось пить эту воду из озера, как видите, я перед вами», — отметил он.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью того же года подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за вред, нанесенный окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

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