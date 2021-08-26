Парламент Армении одобрил программу нового правительства, которое было сформировано в результате внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает агентство Armenpress.

Национальное собрание в ходе голосования приняло план действий правительства Армении на 2021–2026 годы.

Как сообщает агентство, за программу проголосовали 70 депутатов. Воздержавшихся не было.

В новой программе правительства команда премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнула важность углубления стратегических отношений с Россией, а также сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 25 августа, депутаты парламента от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Армения» и «Честь имею» устроили потасовку, после того как выступающий от партии власти политик Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. В результате спикер парламента Ален Симонян вынуждены был объявить перерыв и вызвать службу безопасности

2 августа депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян был избран председателем национального собрания нового созыва страны. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Некоторые партии, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении, однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски.

Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.