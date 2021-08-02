Ален Симонян избран спикером парламента Армении

Депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян избран председателем Национального собрания нового созыва страны. Трансляция мероприятия велась в понедельник, 2 августа, на канале парламента на портале YouTube.

«Спасибо за оказанное доверие. Заседание продолжится завтра в 10:00 (11:00 мск. — Ред.)», — сказал Симонян.

В парламенте предыдущего созыва Симонян занимал пост вице-спикера, уточняет «Sputnik.Армения».

Вместе с тем в тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Президент России Владимир Путин в тот же день поздравил Пашиняна с повторным назначением на данную должность. Российский лидер пожелал Пашиняну успехов, здоровья и благополучия. Путин также отметил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, блок «Армения» («Айастан»), возглавляемый экс-президентом республики Робертом Кочаряном, а также партии «Пробуждение» и «Армянская родина» не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении.

Однако 17 июля Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на выборах и отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты голосования. Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.