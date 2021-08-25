В парламенте Армении депутаты устроили потасовку

Драка между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционными «Армения» и «Честь имею» произошла в армянском парламенте, после того как выступающий от партии власти политик Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, — предатели родины», — заявил Саркисян, после чего глава фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой.

Тогда парламентарии вышли в центр зала заседаний, чтобы продолжить выяснение отношений. В результате, спикер парламента Ален Симонян объявил перерыв и вызвал службу безопасности, пишет «Газета.ру».

2 августа депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян был избран председателем национального собрания нового созыва страны. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении.

Однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски. Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.