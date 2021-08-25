Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Политика
Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
Общество
В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях
Спорт
Австралийская велогонщица завоевала первую золотую медаль Паралимпиады
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ

В парламенте Армении депутаты устроили потасовку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Драка между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционными «Армения» и «Честь имею» произошла в армянском парламенте, после того как выступающий от партии власти политик Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Мандат в будущее: как Ереван встретил победу Пашиняна
И какие у оппозиции шансы на оспаривание результатов

«Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, — предатели родины», — заявил Саркисян, после чего глава фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой.

Тогда парламентарии вышли в центр зала заседаний, чтобы продолжить выяснение отношений. В результате, спикер парламента Ален Симонян объявил перерыв и вызвал службу безопасности, пишет «Газета.ру».

2 августа депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян был избран председателем национального собрания нового созыва страны. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении.

Однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски. Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021