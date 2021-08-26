ОДКБ проведет в Киргизии учения по уничтожению вторгшихся НВФ

В Киргизии с 7 по 9 сентября состоятся учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021, на которых будет отработано уничтожение вторгшихся на территорию государства незаконных вооруженных формирований. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

«Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции», — говорится в сообщении.

В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Ранее, 24 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.