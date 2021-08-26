В МИД России заявили об ожидании от США шагов для стабильной работы дипмиссий

Соединенные Штаты должны сделать реальные шаги навстречу России, чтобы дипломатические миссии стран могли нормально функционировать. Об этом 26 августа заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Вашингтон должен сделать реальные шаги навстречу, чтобы расчистить накопившиеся завалы», — прокомментировал Иванов «Интерфаксу».

Иванов добавил, что ждать быстрых прорывных результатов от диалога Москвы с Вашингтоном по вопросу дипломатических миссией не стоит.

«Ожидать после саммита быстрых результатов, а тем более каких-либо значительных прорывов с учетом текущего плачевного положения дел в российско-американских отношениях, в первую очередь по вине США, было бы преждевременно», — добавил Иванов.

Ранее, 2 августа, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что американские власти изучают варианты ответных мер на запрет Москвы нанимать иностранных сотрудников в дипмиссии США на территории РФ. По его словам, США сожалеют о данном решении российских властей, поскольку оно негативно сказалось на работе диппредставительств. При этом в Госдепе уточнили, что посольство США в Москве, «конечно, продолжит работу».

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запрет на наем местного персонала окажет серьезное воздействие на работу дипмиссий в РФ, включая безопасность работников и дипломатические контакты с российскими властями. По его словам, из-за мер также придется уволить 182 местных сотрудника.

Решение было принято в связи с дипломатическим обострением между Россией и странами Запада, которое началось 15 апреля. Тогда американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов.

Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран. При этом в МИДе указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.