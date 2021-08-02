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США ищут ответные меры на ограничения по найму сотрудников в дипмиссии в РФ

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Американские власти изучают варианты ответных мер на запрет Москвы нанимать иностранных сотрудников в дипмиссии США на территории РФ, заявил 2 августа официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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«Конечно, мы продолжим оценивать, что может быть подходящим ответом с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на адекватный ответ на действия России», — сказал Прайс журналистам в ходе брифинга.

По его словам, США сожалеют о данном решении российских властей, поскольку оно негативно сказалось на работе диппредставительств. При этом в Госдепе уточнили, что посольство США в Москве «конечно, продолжит работу».

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запрет на наем местного персонала окажет серьезное воздействие на работу дипмиссий в РФ, включая безопасность работников и дипломатические контакты с российскими властями. По его словам, из-за мер также придется уволить 182 местных сотрудника.

Ранее, 14 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США до 1 августа должно выполнить требование по запрету найма россиян. Она напомнила, что эта мера была утверждена указом российского лидера Владимира Путина от 23 апреля.

Решение было принято в связи с «дипломатическим» обострением между Россией и странами Запада, которое началось 15 апреля. Тогда американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов.

Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран. При этом в МИДе указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.

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