Врач объяснила выбор безымянного пальца для забора крови

При заборе крови на анализы медики прокалывают кожу безымянного пальца из-за ее тонкости, также человек пользуется этим пальцем реже остальных, он меньше травмируется. Об этом 26 августа сообщила главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

«Этот палец реже каким-то образом травмируется и используется. Если указательным, большим и средним вы часто пользуетесь, то безымянный он как бы вне зоны использования», — рассказала врач радиостанции «Говорит Москва».

На безымянном пальце рана заживает быстрее, чем на остальных, это снижает риск заражения, отметила Майорова. Кроме того, кожа на нем тоньше, поэтому прокол будет менее болезненным.

А мизинец, к примеру, слишком мал, в нем хуже кровоснабжение, указала врач.

Ранее, 18 августа, ведущий врач-генетик, руководитель образовательного направления биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья.

Так, исследования показали, что резус-положительные и резус-отрицательные люди различаются по устойчивости к тяжелому течению паразитарных инфекций, скорости старения, утомляемости и никотиновой зависимости, отметила эксперт.

Также 10 августа врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал «Известиям» о значении группы крови для здоровья. По его словам, данный показатель может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции.

При этом специалист опроверг информацию о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19.