Генетик рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья

Резус-фактор крови имеет значение, когда речь идет об устойчивости людей к тяжелому течению различных инфекций, скорости старения и других важных факторах. Об этом в среду, 18 августа, «Известиям» рассказала ведущий врач-генетик, руководитель образовательного направления биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина.

Резус-статус крови, по словам специалиста, наследуется от родителей отдельно от группы крови. Так, если человек унаследовал доминантный резус-антиген D от одного или обоих родителей, значит, он резус-положительный (85% людей — резус-положительны). Если человек не унаследовал резус-антиген D ни от одного из родителей, то он резус-отрицательный (таких людей 15%).

«За последние десять лет несколько исследований показали, что резус-положительные и резус-отрицательные люди различаются по устойчивости к тяжелому течению паразитарных инфекций, скорости старения, утомляемости и никотиновой зависимости. Результаты еще одного исследования, проведенного преимущественно на молодой популяции, показывают, что диарея, тиреоидит, анемия, панические атаки, чаще встречались у людей с RhD- отрицательным статусом», — рассказала Жегулина.

Также она добавила, что люди с отрицательным резус-фактором легче переносят токсоплазмоз. Кроме того, они могут быть более устойчивыми к другим вирусам или паразитам, которые наука пока не открыла, предположила врач.

Большую роль играет резус-фактор во время беременности. Генетик пояснила, что если у беременной женщины резус положительный, это не вызовет никаких проблем со здоровьем — независимо от того, резус-отрицательный или положительный плод. При этом около половины всех беременных с отрицательным резус-фактором имеют плод с отрицательным резус-фактором. Это также не должно быть проблемой, потому что их кровь «совместима», уточняет Жегулина.

«Но если женщина с отрицательным резус-фактором ожидает ребенка с положительным резус-фактором, кровь матери может вырабатывать анти-D-антитела против резус-фактора ребенка. Это может произойти, если часть крови ребенка смешивается с кровью матери — например, после незначительных травм плаценты или пуповины во время родов. А может произойти и во время беременности либо без какого-либо внешнего воздействия, либо в результате тестирования — такого, как анализ околоплодных вод», — добавила специалист.

Анти-D-антитела обычно не причиняют вреда ребенку, если это первая беременность женщины. Однако при последующих беременностях эти антитела могут негативно повлиять на развитие ребенка с положительным резус-фактором, вызывая гемолитическую болезнь новорожденных. В таком случае матери проводятся инъекции анти-D иммуноглобулина, чтобы остановить выработку антител и снизить риск осложнений для ребенка, заключила врач.

10 августа врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал «Известиям» о значении группы крови для здоровья. По его словам, данный показатель может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции. При этом специалист опроверг информацию о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19.

21 июня было опубликовано исследование, в котором говорится, что коронавирус способен влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. При этом часть этих изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации.