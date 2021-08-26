Онкологи рассказали о способе снизить риск рака

Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут снизить риск развития рака. Об этом напомнили во Всемирном фонде по исследованию рака, обновленные рекомендации которого были опубликованы 25 августа.

Онкологи организации рассказали, что неправильное питание, которое подразумевает употребление пищи с большим содержанием соли, сахара и жиров, приводит к ожирению — его можно считать одной из причин возникновения рака.

Кроме того, к факторам развития рака относятся употребление алкоголя и курение.

Эксперты рекомендовали включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и овощей, а от фастфуда, сладостей и выпечки отказаться. Согласно обновленным рекомендациям, свинину, говядину и колбасные изделия стоит есть не более трех раз в неделю. Кроме того, врачи посоветовали отказаться от сладкой газировки, смузи, холодного чая и алкоголя, добавляет «Москва 24».

Для профилактики рака не стоит забывать и о физических упражнениях. Заниматься спортом рекомендуется не менее трех раз в неделю.

23 августа онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета, рассказала, что сок, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза.

Ранее, 18 августа, эксперты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что человеку следует обращать внимание на боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель. Это, по словам специалистов, является симптомами, указывающими на развитие опухоли в кишечнике.