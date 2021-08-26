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Онкологи рассказали о способе снизить риск рака

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Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут снизить риск развития рака. Об этом напомнили во Всемирном фонде по исследованию рака, обновленные рекомендации которого были опубликованы 25 августа.

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Онкологи организации рассказали, что неправильное питание, которое подразумевает употребление пищи с большим содержанием соли, сахара и жиров, приводит к ожирению — его можно считать одной из причин возникновения рака.

Кроме того, к факторам развития рака относятся употребление алкоголя и курение.

Эксперты рекомендовали включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и овощей, а от фастфуда, сладостей и выпечки отказаться. Согласно обновленным рекомендациям, свинину, говядину и колбасные изделия стоит есть не более трех раз в неделю. Кроме того, врачи посоветовали отказаться от сладкой газировки, смузи, холодного чая и алкоголя, добавляет «Москва 24».

Для профилактики рака не стоит забывать и о физических упражнениях. Заниматься спортом рекомендуется не менее трех раз в неделю.

23 августа онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета, рассказала, что сок, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза.

Ранее, 18 августа, эксперты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что человеку следует обращать внимание на боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель. Это, по словам специалистов, является симптомами, указывающими на развитие опухоли в кишечнике.

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