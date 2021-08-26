Пушков отреагировал на высказывания президента Эстонии об Украине

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram в среду, 25 августа, заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву.

«Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», — написал он.

По мнению Пушкова, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики».

Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинский властей «Украина цэ Еуропа».

По словам Пушкова, получилось, как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже».

Накануне президент Эстонии в интервью «Европейской правде» рекомендовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. По ее словам, торговать с Киевом можно, но не инвестировать в страну, поскольку эти вложения можно потерять. И такие случаи уже были, отметила она.

25 августа экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в отсутствии развития страны виноваты две вещи: олигархизация и вредные советы Запада.

18 августа политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.