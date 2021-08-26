Специалисты рассказали о пользе тыквы для здоровья

Тыква обладает массой полезных для здоровья свойств благодаря своей мякоти. Об этом 25 августа пишет Pravda.ru со ссылкой на специалистов.

В мякоти тыквы содержатся антиоксидантные витамины А, С и Е, витамины группы В — рибофлавин, фолиевая кислота, В6, тиамин, ниацин и пантотеновая кислота, магний, калий, марганец, фосфор, медь и железо, клетчатка, а также полифенольные соединения, такие как бета-каротин, лютеин, бета-криптоксантин и зеаксантин.

Благодаря этим питательным свойствам тыква помогает предотвратить или устранить такие заболевания, как ожирение (благодаря содержанию клетчатки), рак (благодаря антиоксиданту бета-каротину), аденома простаты (цинк в семенах), а также проблемы кожи (благодаря каротиноидам) и проблемы со зрением (благодаря содержанию витамина А).

Кроме этого, тыква благодаря содержанию триптофана способствует повышению настроения и предотвращает депрессию, улучшает работу мышц и сердца (калий и магний), поддерживает иммунитет (цинк и витамин С), а также способствует выводу глистов благодаря кукурбитинам.

В этой связи специалисты советуют включить тыкву в рацион.

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