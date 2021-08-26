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Путин подарил сирийской школьнице плюшевого медведя

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Иман Али, девятилетняя жительница Сирии, получила письмо и подарки от президента России Владимира Путина. Об этом стало известно в четверг, 26 августа.

Юной Али преподнесли большого плюшевого медведя, куклу и игрушечного голубя в качестве символа мира. Вручение состоялось на торжественном приеме в российском посольстве в Сирии.

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Сама школьница проживает в сирийской Латакии, где занимается изучением русского языка. Ранее она направила российскому лидеру рисунок и письмо, в котором содержались слова благодарности за помощь стране.

«Каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <…> Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее», — текст обращения российского президента зачитал заместитель начальника генштаба Министерства обороны Александр Чайко.

Способности юной Али отметил российский дипломат Эльдар Курбанов, выразив уверенность в её будущей успешной дипломатической карьере.

«Хочу сказать всему миру, как детский посол Сирии, обращаюсь ко всем взрослым всего мира, сделать всё, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить всё, что было разрушено», — поделилась сирийская школьница.

Ранее, 16 августа, сирийские школьники по приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу прибыли в Москву. В ходе ознакомления со столицей юные гости погрузились в изучение истории, культуры и традиций России.

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