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Сирийские школьники посетили московские достопримечательности

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Учащиеся школ Сирии прибыли в Москву, где ознакомились с историей, культурой и традициями России. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Как уточняется в сообщении, сирийские гости у себя на родине занимаются изучением русского языка. В столицу школьники приехали по приглашению российского министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

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Учащиеся посетили обзорную экскурсию в Кремле, познакомились с центральными достопримечательностями — Александровским садом и Красной площадью, а также Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе и Московским зоопарком.

В процессе ознакомления с Россией сирийцы также посетили подмосковную Кубинку и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». В последнем месте школьники дали концерт, на котором исполнили стихи и песни на русском языке.

Ранее, 12 июня, сирийские школьники поздравили российских военнослужащих в городе Тартус с Днем России. Участники ансамбля «Астарта» дали концерт, посвященный солдатам военно-морского флота, в ходе которого исполнили песню на русском языке.

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