Белый дом рассказал о плане по борьбе с хакерскими атаками

Администрация американского президента Джо Байдена совместно с частными компаниями намерена разработать план, направленный на защиту технологических разработок от хакерских атак. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня президент Байден встретился с лидерами частного сектора и образования, чтобы обсудить общенациональные усилия, необходимые для борьбы с угрозами кибербезопасности. Недавние громкие инциденты в области кибербезопасности демонстрируют, что как государственные, так и частные организации США всё чаще сталкиваются с изощренной вредоносной кибератакой. Угрозы и инциденты в области кибербезопасности затрагивают предприятия всех размеров, небольшие города и поселки в каждом уголке страны, а также кошельки семей среднего класса. Усугубляя проблему, почти полмиллиона государственных и частных рабочих мест в области кибербезопасности остаются незаполненными», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного на сайте американского ведомства.

Как указывается в публикации, в ходе совещания администрация американского президента объявила о разработке плана укрепления кибербезопасности технологической части цепочки поставок, при содействии Национального института стандартов и технологий. Ведомство предоставит рекомендации, которые помогут проанализировать безопасность отдельных технологий американских организаций.

Поддержку инициативе выразили такие компании, как Microsoft и Google. Кроме того, указанные организации, а также Apple, Amazon и IMB рассказали о собственных предложениях по решению проблем киберугроз.

Так, IMB намерена подготовить более 150 тыс. специалистов, чья задача будет сводиться к обеспечению защиты компьютерных систем.

15 июля в Госдепе заявили о готовности предложить до $10 млн за информацию, которая позволит выявить лиц, замешанных в кибератаках против критической инфраструктуры страны и действующих по указанию иностранных правительств.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая внешнюю политику страны с членами конгресса, заявил, что Белый дом работает над созданием международной коалиции для привлечения к ответственности укрывающих хакеров стран.

Ранее несколько американских компаний обвинили Россию в причастности к кибератакам. Так, 2 июля агентство Bloomberg рассказало о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой якобы могут быть причастны российские хакеры.

До этого, 26 июня, американская корпорация по производству программного обеспечения Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки Nobelium. Москва неоднократно отвергала свою причастность к любым кибератакам.