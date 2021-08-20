Цифра для: средняя цена доступа к взломанной компании в Сети достигла $5400

Средняя стоимость доступа к взломанной компании на хакерских биржах составляет $5,4 тыс ., показало исследование специалистов по информационной безопасности из израильской компании Kela. Аналитики изучили порядка 1 тыс. объявлений в даркнете. Большая часть лотов — доступы к сетям американских, французских, английских, австралийских и канадских компаний. При этом в топ-10 не попали ни Россия, ни страны СНГ. Эксперты объяснили это тем, что исследователи, скорее всего, собирали статистику по русскоязычным хакерским форумам, которые входят в число старейших теневых «маркетплейсов». А на них не принято публиковать объявления с доступами к местным компаниям.

Грязные деньги

Специалисты компании Kela проанализировали более 1 тыс. объявлений о продаже начального доступа к внутренним компьютерным сетям взломанных организаций , опубликованных с июля 2020 года по июнь 2021-го. Средняя цена лота — около $5,4 тыс., медианная (половина предложений ниже показателя, половина — выше) — $1 тыс. , показало исследование.

Как правило, доступом называют логин и пароль от аккаунта сотрудника компании, который открывает для злоумышленников вход в компьютерную инфраструктуру организации. Также как доступ может продаваться программное обеспечение для эксплуатации уязвимостей в сети жертвы. Начальным доступ называют потому, что с него можно начать хакерскую атаку, объяснил старший эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо. По словам других российских специалистов, чаще всего доступы покупают операторы вирусов-шифровальщиков.

Цифра для Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

В Kela отметили, что ценообразование зависит от выручки взломанной компании: этот показатель определяет и номинал выкупа, который могут запросить хакеры . Поэтому доступы к небольшим фирмам стоят $100–200 , а самые дорогие лоты — в тысячи раз больше. Самый высокий ценник, который встретился экспертам, был равен 12 биткоинам (примерно $540 тыс. по курсу на 18 августа). Столько брокеры просили за доступ к неназванной австралийской компании с годовым доходом $500 млн. Второй по дороговизне доступ стоил 5 биткоинов (примерно $225 тыс.). За эту сумму продавался аккаунт в системе удаленного доступа к рабочему столу ConnectWise Control из сети одной из американских IT-компаний. Тройку самых дорогих доступов замкнул лот за $100 тыс., обещавший проход в сеть некоего правительственного ведомства Мексики.

По данным российской компании Bi.Zone, доступы стоят от $100 до $20 тыс. Специалисты фирмы проанализировали более 1,5 тыс. объявлений.

В среднем доступ в Сети продают за $4,6 тыс. , дала свою оценку аналитик Positive Technologies Яна Юракова. По ее словам, цена снижается: на черном рынке больше брокеров, многие из которых, вероятнее всего, в силу неопытности предлагают дешевые лоты и тем самым влияют на статистику.

— В промежутке с 2017 года по I квартал 2020 года доля объявлений, где была указана цена менее $1 тыс. за доступ, составляла 15%, а в период со II квартала 2020 года по I квартал 2021 года она составила уже 45%. Доля дорогих доступов, стоимость которых превышает $5 тыс., в сравнении с тем же периодом сократилась практически в два раза, — рассказала эксперт.

Не всем так просто

По данным Kela, аккаунты с правами администратора на хакерских форумах в среднем стоят в 10 раз больше, чем доступ с правами рядового пользователя. Денис Легезо объясняет это тем, что аккаунт администратора позволяет злоумышленникам получить полный доступ к сети компании сразу. При покупке учетной записи рядового сотрудника хакеру придется проделать работу по повышению привилегий в корпоративной сети.

— Например, такой пользователь не сможет сделать выгрузку из базы данных, изменить настройки домена так, как нужно атакующим, и т.д. Учетная запись администратора домена дает возможность сделать всё это без дальнейшего повышения привилегий, — пояснил эксперт.

Цифра для Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Права администраторов на черном рынке высоко ценятся еще и потому, что процедура повышения привилегий связана с рисками обнаружения деятельности злоумышленников в сети и требует высокой компетенции, добавила Яна Юракова.

Часто брокеры получают доступы к сетям компаний после рассылки фишинговых писем , отметил Денис Легезо. Помимо социальной инженерии, злоумышленники пользуются сетевыми уязвимостями на устройствах компаний. Деятельности брокеров также способствуют и инсайдеры внутри организаций , уточнил независимый исследователь информационной безопасности и автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов.

— Есть люди в крупных компаниях, которые за деньги помогают киберпреступникам получить доступ. Таким образом они обеспечивают себе безбедную старость, — сказал эксперт.

Антирейтинг

Специалисты Kela составили рейтинг стран, доступы к компаниям из которых чаще всего продают в даркнете. С большим отрывом топ возглавили США: американских организаций касается 27,9% объявлений. На второй строчке — Франция с показателем 6,1%. Следом идут Великобритания и Австралия с долями по 4%. Пятерку лидеров замкнула Канада с результатом 3,8%. Затем идут Италия (3,5%), Бразилия (3,2%), Испания и Германия (по 2,3%), ОАЭ (2%).

Россия и страны СНГ могли не войти в топ-10, поскольку на русскоязычных хакерских форумах не принято работать с местными компаниями , отметили исследователи. Но именно эти площадки в качестве теневых «маркетплейсов» привлекают наибольшее внимание специалистов по информационной безопасности, пояснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Цифра для Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Н екоторые старейшие русскоязычные форумы с течением времени агрегировали большую пользовательскую базу как русскоязычных, так и других пользователей. В основном потому, что они долго существуют. Большинство англоязычных «маркетплейсов» не выдерживали и трети срока существования в сравнении с ними, — сказал эксперт.

Испаноговорящие и азиатские хакерские сообщества тоже примечательны, но им исследователи и аналитики посвящают сравнительно мало внимания, добавил он.